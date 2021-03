FC Nantes : Kita sort du silence concernant une éventuelle vente du club

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Solide comme un roc. Malgré le désamour des anciens joueurs et des supporters, Waldemar Kita garde le cap au FC Nantes. Le propriétaire du club de l'Erdre veut rester et il l'a encore une fois répété aux partenaires. Selon France Bleu Loire, qui a pu consulter une lettre adressée aux partenaires de l'entité nantaise, l'homme d'affaires ne vendra pas le FCN : "Il n'y a aucun projet de reprise du club. Je ne compte pas quitter mon poste."

Néanmoins, Waldemar Kita a concédé qu'il vit des moments durs au sein de la maison nantaise notamment en raison de la Covid-19: "Il a eu des moments très durs à vivre pour nos supporters, pour les joueurs, pour vous [partenaires] et pour nous [direction]."

En plus, il doit subir une situation comptable catastrophique. Nantes est avant-dernier de Ligue 1 avec seulement 24 points engrangés en 28 matchs. "Notre position actuelle n'est pas à la hauteur de vos espérances et celles des supporters. Le classement ne traduit malheureusement pas l'implication du staff et des joueurs cette saison."

Enfin, Kita a fracassé les projets de reprise de l'entité des Jaunes. Dernièrement, Landreau était sorti du bois pour évoquer un intérêt avec un groupe d'investisseurs : "Quelques personnes ont jugé bon de porter à l'attention des médias des projets de reprise du club peu sérieux. Il m'importait de vous rassurer et de vous confirmer qu'il n'y a aujourd'hui aucun projet de reprise du club et que je ne compte pas quitter mon poste."