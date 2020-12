FC Nantes : la somme énorme récupérée par Waldemar Kita grâce à Mogi Bayat

Après l'éviction de Christian Gourcuff, la colère gronde du côté du FC Nantes. Les supporters des Canaris n'en peuvent plus de la famille Kita, Waldemar et Franck, et des amis de cette dernière (Mogi Bayat, Pascal Praud). Dimanche dernier, en marge du match nul face à Dijon (1-1), des centaines de personnes ont réclamé un changement de gouvernance lors d'une manifestation proche de la Beaujoire.

Aujourd'hui, le groupe "Rendez-vous le FCN", très actif dans la gronde menée contre Kita, a publié un graphique éloquent sur la gestion financière du FC Nantes. Depuis son arrivée en 2013, l'homme d'affaires franco-polonais a récupéré 16,7M€ grâce à une clause de retour à meilleure fortune. Pour cela, bien aidé par Mogi Bayat (agent belge ayant ses entrées au FC Nantes), il a pu compter sur les affaires réalisées durant des transferts de joueurs. De plus, en étant le propriétaire des Canaris, Waldemar Kita s'est offert une carte de visite qui lui a permis d'augmenter son business en dehors du football. En tout cas, cette nouvelle devrait encore faire grincer des dents du côté de l'Erdre.