FC Nantes : le dernier échange entre Waldemar Kita et Raymond Domenech a fuité 

Aussitôt arrivé, aussitôt parti. Huit matches, trente-quatre jours, l’aventure entre Raymond Domenech et le FC Nantes a été courte. Après l’élimination en coupe de France, par le RC Lens (4-2), le désormais ex-coach des Canaris a appris son éviction.

Mohamed Toubache-Ter, insider de clubs de Ligue 1, a dévoilé, hier soir, sur Twitter les derniers échanges entre Waldemar Kita et l’ancien sélection de l’équipe de France : « 17H10, à l’isolement Raymond Domenech décroche son téléphone. ‘Bonjour Raymond, je te passe mon père (n.d.l.r : Franck Kita). Raymond, c’est Waldemar. C’était un pari mais ça n’a pas marché. On ne se fâche pas, je te paierai tout jusqu’au dernier sous, on reste en contact... à la Ligue.’ »

17H10, à l’isolement Raymond Domenech décroche son téléphone.

« Bonjour Raymond, je te passe mon père »



Un message brutal, à l’image des dernières évictions de coachs dans l’Erdre. Désormais à Antoine Kambouaré de faire mieux que ses 18 prédécesseurs de l’ère Kita en sauvant le FC Nantes de la relégation en Ligue 2.