Le FC Nantes a signé un exploit digne du RC Lens

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Samedi, le Moustoir était à guichets fermés pour le derby entre Lorient et Nantes. Une affiche rendue d'autant plus attrayante par la situation précaire des deux équipes au classement. Avant le coup d'envoi, Canaris et Merlus comptaient le même nombre de points et la même différence de buts, une moins bonne attaque valant aux premiers nommés de se retrouver en position de barragiste. Après leur victoire 1-0, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont laissé leur place dans la zone rouge à leur hôte du jour.

Capacité maximale atteinte au Moustoir

L'affluence pour ce derby a été de 16.787 spectateurs. Ce qui constitue un exploit car la capacité maximale du Moustoir ! Il n'y avait aucune place de libre. Seul le RC Lens a fait aussi bien depuis le début de la saison. La plupart du temps, les enceintes de Ligue 1 ne peuvent être remplies jusqu'à la gueule en raison des dispositifs de sécurité autour des supporters adverses voire, tout simplement, parce que le parcage visiteurs est vide ou pas totalement rempli. Mais samedi à Lorient, il avait fait le plein : 700 Nantais avaient pris place dans leur coin du Moustoir !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🟠⚫️ LORIENT vs NANTES 🟡🟢



•Affluence : 16 787

•Parcage : 700

•Capacité : 16 787



•Taux de remplissage : 100% 🤯



SECOND CLUB DE LA SAISON À RÉUSSIR UN 100% APRÈS LENS !!



Guichet fermé et meilleure affluence en Ligue 1 depuis la saison 2012-2013 ! Et ce en étant 16ème 🫨 pic.twitter.com/wYjqZFooQv — Ligue1 Stadium (@Ligue1Stadium) February 24, 2024

Podcast Men's Up Life