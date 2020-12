Ligue 1 : FC Nantes – RC Strasbourg, les compos probables

Depuis plusieurs semaines, Christian Gourcuff compose avec assez peu d'absents au FC Nantes. Si on attend toujours des nouvelles d'Anthony Limbombe (en phase de reprise) et Charles Traoré (positif à la Covid-19), il est de toute façon peu probable que le coach des Canaris bouleverse totalement ses plans en alignant les deux hommes contre le RCSA.

Deux joueurs majeurs du RCSA suspendus à Nantes

De son côté, Thierry Laurey devrait enregistrer un retour au moins dans le onze : celui de son gardien Bingourou Kamara. La question va également se poser avec Alexander Djiku, forfait contre Rennes. C'est d'autant plus vrai que les Alsaciens, privés de Matz Sels et Lebo Mothiba jusqu'en juin 2021, se présentent deux suspendus dans le secteur défensif à la Beaujoire : Jean-Eudes Aholou à la récupération et Stefan Mitrovic en charnière centrale.

Une mise à jour de cet article aura lieu après les conférences de presse des deux coachs ce vendredi.

Nantes : Lafont – Corchia, Girotto, Pallois (cap.), Fabio – Touré, Chirivella – Louza, Blas, Coco (ou Bamba) – Kolo-Muani.

Strasbourg : Kamara – K.Lala, Simakan, Djiku, Caci – Liénard (cap.), Sissoko, Bellegarde – Thomasson – Diallo, Ajorque.