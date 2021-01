Ligue 1 : les compos des matches de 19h (dont la première de Domenech avec le FC Nantes)

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ça y est ! Plus d'une semaine après avoir été nommé entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech va disputer son premier match. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du derby contre le Stade Rennais ! Le onze de celui qui n'a plus dirigé de match en L1 depuis le début des années 90 était très attendu. Le voici :

FC Nantes : Lafont - Corchia, Girotto, Pallois (c), Traoré - Blas, Touré, Abeid, Louza - Kolo Muani, Coulibaly.

Stade Rennais : Salin - Traoré, Da Silva (c), Aguerd, Truffert - Grenier, Nzonzi, Bourigeaud - Doku, Hunou, Terrier.

Duel aux couteaux à la Meinau entre deux mal-classés. Strasbourg, 17e, accueille Nîmes, bon dernier. Les Gardois ne sont qu'à deux longueurs des Alsaciens et restent sur un bon 2-2 à Saint-Etienne avec une équipe décimée.

Strasbourg : Kawashima - Lala, Simakan, Djiku, Caci - Thomasson (c), Sissoko, Aholou, Bellegarde - Diallo, Ajorque.

Nîmes : Reynet - Alakouch, Briançon (c), Deaux, Meling - Ahlinvi, Cubas - Ferhat, Duljevic, Koné - Ripart.

A Saint-Symphorien, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, va pouvoir mesurer la dépendance de son équipe à Hatem Ben Arfa, justement absent ce soir.

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye (c), Delaine - Gueye, Maïga, Angban, Maziz - Leya Iseka.

Bordeaux : Costil (c) - Sabaly, Baysse, Pablo, Benito - Otavio, Basic - Oudin, Adli, Hwang - Maja.

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Hérelle, Chardonnet, Perraud - Honorat, Belkebla (c), Lasne, Faivre - Cardona, Mounié.

Nice : Benitez - Saliba, Daniliuc, Nsoki - Atal, Boudaoui, Schneiderlin (c), Lotomba - Lopes, Gouiri, Reine-Adélaïde.

Lorient : Nardi - Delaplace, Gravillon, Morel, Le Goff - Boisgard, Monconduit, Abergel (c) - Laurienté, Moffi, Wissa.

Monaco : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibé - Geubbels, Fofana, Tchouaméni, Gelson Martins - Ben Yedder (c), Volland.