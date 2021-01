Ligue 1 : Metz – Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Pour Metz – Nantes, Raymond Domenech ne devrait pas changer grand chose dans une équipe qui ne perd (mais ne gagne) plus. Au niveau des blessés, l'incertitude demeure sur la présence ou non de Moses Simon, victime d'une entorse il y a deux semaines. Jean-Kévin Augustin et Anthony Limbombé sont toujours en méforme. De retour de suspension, Charles Traoré pourrait revenir dans le onze.

Les absents du côté de Nantes : Simon (entorse, incertain), Augustin, Limbombé (méforme).

Charles Traoré de retour dans le onze de Domenech ?

Pour la réception du FC Nantes, Frédéric Antonetti sera sans doute encore privé de ses deux meilleurs solutions offensives Ibrahima Niane (croisés) et probablement Opa Nguette. L'incertitude plane sur la présence ou non de Thomas Delaine, blessé à Lyon dimanche dernier. Kévin N'Doram et Vincent Pajot sont toujours aux soins.

Les absents du côté de Metz : Niane (genou), N'Doram, Pajot (tendon d'Achille), Nguette (reprise), Delaine (?).

Metz : Oukidja – Centonze, Bronn, Kouyaté, Boye (cap.), Udol – Maïga, Angban – L.Gueye, Leya Iseka, Boulaya.

Nantes : Lafont – Corchia, Girotto, Pallois (cap.), Ch.Traoré – Coco (ou Blas), Abeid, Touré, Louza – Coulibaly, Kolo Muani.