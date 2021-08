Ligue 1 : Monaco – Nantes, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Pour Monaco – Nantes, Antoine Kombouaré doit composer avec deux absents : Kalifa Coulibaly (quadriceps) – out pour au moins trois semaines après s'être blessé avec la réserve – et Pedro Chirivella (suspendu). Jean-Kévin Augustin, Bridge Ndilu, Abdoulaye Touré et Kader Bamba sont toujours écartés.

Avec les recrues Lucas et Boadu ?

A Monaco, Niko Kovac pourrait composer avec la même équipe ou presque que celle qui s'est imposé à Prague mardi soir. Arrivé de l'AZ Alkmaar pour 17 M€, Myron Boadu figure dans le groupe. Jean Lucas également.

Les absents du côté de Monaco : K.Diatta (blessé), Isidor (Covid), Maripan (suspendu), Lecomte (reprise), Barreca, Biancone, K.Baldé, Geubbels (choix).

Monaco : Nübel – Sidibé, Disasi, Badiashile – Aguilar, Matazo (ou J.Lucas), Tchouaméni, C.Henrique – Volland, Golovine – Ben Yedder (cap.).

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah, Castelletto, Pallois, Fabio – Girotto, Cyprien – Kolo Muani, Blas, Simon – Emond.