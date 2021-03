Ligue 1 : Nantes - Lorient, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Après leur exploit retentissant dimanche dernier face au Paris Saint-Germain (2-1), le FC Nantes reçoit Lorient sans Jean-Kévin Augustin, Thomas Basila et Bridge Ndilu, toujours écartés du groupe, ainsi que Sébastien Corchia, Dennis Appiah et Fabio, blessés.

Les absents du côté de Nantes : Corchia, Appiah, Fabio (blessés), Augustin, Basila, Ndilu (écartés).

Même onze qu'à Paris pour Nantes ?

La joie des Canaris Credit Photo - Icon Sport

Côté Merlus, Jérémy Morel (psoas), Matthieu Saunier (cheville), Thomas Fontaine (tendon d'Achille), Stéphane Diarra (genou), Tiago Ilori (mollet) et Paul Nardi (suspendu) sont d’ores et déjà absents. Vincent Le Goff et Thomas Monconduit sont eux incertains.

Les absents du côté de Lorient : Morel (psoas), Saunier (cheville), Fontaine (tendon d'Achille), Diarra (genou), Ilori (mollet), Nardi (suspendu), Le Goff, Monconduit (incertains).

Nantes : Lafont – Coco, Castelletto, Girotto (cap.), Pallois, Ch.Traoré – Blas, Chirivella - Blas, Simon, Kolo-Muani.

Lorient : Dreyer – Mendes, Gravillon, Laporte, Chalobah, Hergault – Abergel (cap.), Boisgard ou Monconduit, Le Fee – Grbic, Wissa.