Ligue 1 : Nîmes - Nantes, les compos probables et les absents

Pour Nîmes – Nantes, Antoine Kombouaré espère pouvoir compter sur Kalifa Coulibaly. Pour Fabio, il faudra encore attendre une semaine et le nouveau coach des Canaris doit donner des nouvelles de Sébastien Corchia, blessé à l'entraînement à la veille du match face à l'OM samedi dernier. En revanche, on ne devrait pas voir Jean-Kévin Augustin, Thomas Basila et Bridge Ndilu, tous trois écartés jusqu'à la fin de saison par le Kanak.

Les absents du côté de Nantes : Fabio (blessé), Augustin, Basila, Ndilu (écartés), Corchia (incertain).

L'incertitude Corchia

Du côté des Crocos, Pascal Plancque doit faire avec quantité d'incertitudes. Tous absents contre Lorient en semaine, Lucas Dias (reprise), Anthony Briançon (cuisse), Pablo Martinez (genou), Lucas Buades (mollet), Sidy Sarr (reprise), Lucas Deaux (mollet), Antoine Valerio (reprise), Clément Depres (genou), Marco Majouga (adducteurs) et Karim Aribi (cheville) seront-ils remis ? Une chose est certaine : Zinédine Ferhat sera bien là. L'Algérien revient de suspension.

Les absents du côté de Nîmes : Briançon, Martinez, Buades, Deaux, Depres, Majouga, Aribi (blessés), Dias, Sarr, Valerio (reprise).

Nîmes : Reynet - Burner, Guessoum, Miguel, Meling – Ripart (cap.), Fomba, Benrahou – Eliasson, M.Koné, Ferhat.

Nantes : Lafont – Appiah (ou Corchia), Castelletto, Girotto (cap.), Ch.Traoré – Blas, Chirivella, Touré, Louza – Simon, Kolo-Muani.