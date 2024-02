Lorient - FC Nantes : Nantes s’offre le derby breton, les héros nantais au crible

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Dans un match ô combien capital dans la course au maintien, le FC Nantes est allé s’imposer ce samedi sur la pelouse de Lorient (1-0) grâce à un but de Jean-Charles Castelletto (49e). Voici nos trois héros de la victoire des Canaris.

Jean-Charles Castelletto

Positionné piston droit par Jocelyn Gourvennec pour cette rencontre, le Camerounais a réalisé une grosse prestation défensive et a offert la victoire aux Canaris d’un bijou, trompant Yvon Mvogo d’une magnifique reprise de volée du plat du pied droit (49e).

Moses Simon

Pour son premier match comme titulaire depuis son retour de la CAN 2024, l’ailier gauche nigérian a mis le feu dans la défense lorientaise et c’est lui le passeur décisif sur le but de Jean-Charles Castelletto.

Moussa Sissoko

Par son gros volume de jeu et sa capacité à gratter des ballons et à se projeter vite vers l’avant, l’ancien international français a été l’un des grands artisans du succès nantais.

VICTOIREEEE ! LES 3 POINTS !



Nos Jaune et Vert ont fait le job et le nécessaire pour empocher trois points importants à Lorient.



ON CONTINUE MESSIEURS 👊#OnEstNantes pic.twitter.com/Nz9fd2yMjT — FC Nantes (@FCNantes) February 24, 2024

