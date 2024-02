Lorient - FC Nantes : les compos du derby breton sont tombées !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Respectivement 15e et 16e au classement après 22 journées disputées, Lorient et le FC Nantes s'affrontent ce samedi (17h) au stade du Moustoir pour un match capital dans la course au maintien. À une heure du coup d'envoi de ce derby breton, on connaît les onze de départ choisis par Régis Le Bris et Jocelyn Gourvennec.

Les compos officielles

Lorient : Mvogo - Adjei, Laporte, Touré - Katseris, Abergel, Louza, Le Bris - Kari, Bamba, Ponceau.

FC Nantes : Lafont - Castelletto, Zézé, Cömert, Pallois, Cozza - Augusto, Chirivella, Sissoko - Mohamed, Simon.

