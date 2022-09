Lorient - FC Nantes : on sait pourquoi Blas et Mohamed ont débuté sur le banc

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Pour le déplacement ce dimanche sur la pelouse de Lorient, comptant pour la septième journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a décidé de laisser sur le banc Ludovic Blas et Mostafa Mohamed. Ouest-France a expliqué pourquoi les deux joueurs n'étaient pas titulaires lors de cette rencontre. Selon nos confrères, Ludovic Blas, qui s'est plaint de coups reçus à la cheville après la victoire ce jeudi contre l’Olympiakos (2-1) en Ligue Europa, a été ménagé tandis que Mostafa Mohamed, auteur de 3 buts en 7 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis son arrivée chez les Canaris, est malade. ⚽Ludovic Blas, qui se plaignait de coups reçus à la cheville après la confrontation face à l’Olympiakos, est remplaçant à Lorient où le FC Nantes joue à 15 h. L’attaquant égyptien Mostafa Mohamed, malade, débutera également sur le banc.https://t.co/El5JKfHisX — Presse Océan (@presseocean) September 11, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur

