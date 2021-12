Lorient - Nantes : les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Dans une spirale très négative avec ses Merlus, Christophe Pelissier peut compter sur les retours de Vincent Le Goff et Moritz Jenz contre Nantes. Il ne reste plus que deux cadres à l'infirmerie : Jérémy Morel et Fabien Lemoine.

Les absents du côté de Lorient : Morel, Lemoine (blessés).

Simon, la grosse incertitude des Canaris

Du côté du FCN, la grosse inconnue d'Antoine Kombouaré concerne Moses Simon, incertain pour ce derby. Pour le reste, le Kanak récupère Pedro Chirivella et Fabio mais perd Nicolas Pallois pour une suspension. A l'infirmerie, il reste Roli Pereira da Sa et Sébastien Corchia.

Les absents du côté de Nantes : Pallois (suspendu), Pereira da Sa, Corchia(blessés), Limbombe, Wague, Augustin (écartés), Simon (incertain).

Lorient : Nardi - I.Silva, H.Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Le Fée, Abergel (cap.), Monconduit - Moffi, Laurienté.

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah (ou Fabio), Girotto, Castelletto, Merlin - Chirivella, Cyprien, Moutoussamy - Simon (ou Coco), Kolo Muani, Blas.