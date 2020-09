LOSC - FC Nantes (2-0) : un point de friction apparaît entre Gourcuff et Kita

Hier soir à Lille, le FC Nantes s'est incliné 0-2. Mais a impressionné Christophe Galtier. Six jours plus tôt, les Canaris avaient arraché un nul contre Saint-Etienne (2-2) après avoir été menés 0-2. Cette fois-là, c'est leur entraîneur, Christian Gourcuff, qui avait juré avoir vu la meilleure prestation de ses ouailles depuis qu'il les dirigeait. Le souci, c'est que depuis le début de la saison, le FCN n'a remporté qu'un match sur cinq et pointe en 14e position en attendant les rencontres du week-end avec cinq points…

2 victoires sur les 13 derniers matches

Seulement, alors que Gourcuff ne cesse de parler des points à améliorer, du jeu à développer ou des joueurs à recruter, son président, Waldemar Kita, pourrait, lui, s'attarder sur les statistiques. Et celle-ci sont clairement négatives depuis le début de l'année 2020. En effet, Opta révèle que « Nantes n’a remporté que 2 de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 7 défaites) : le 22 février à Marseille (3-1) et le 30 août contre Nîmes (2-1) ».

Soit les chiffres d'une formation à la lutte pour le maintien, ce que ne peut pas être le FC Nantes aux yeux de son propriétaire. La chance de Gourcuff, c'est qu'en plus de son aura, l'une de ses deux dernières victoires ait eu lieu à Marseille, ce qui lui a acheté beaucoup de crédit, notamment auprès des supporters. Mais en football, le crédit est toujours limité…