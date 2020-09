LOSC - FC Nantes (2-0) : Louza a une explication pour justifier le début de saison ratée des Canaris

Au bout de la 5e journée de Ligue 1, le FC Nantes n'aura récolté que cinq points. Une statistique insuffisante au regard des ambitions des Canaris, qui rêvent de retrouver la scène européenne. Battus par le LOSC (2-0), au stade Pierre-Mauroy, les Jaune et Vert inquiètent.

Dans les colonnes de Ouest-France, Imran Louza s'est confié longuement. Il a justifié le début de saison manqué de sa formation. "Notre calendrier n’était pas simple. On a enchaîné quelques gros matches. Mais on doit avoir de l’ambition et il ne faut pas que l’on regarde nos adversaires jouer. On doit prendre le jeu à notre compte. Il faut jouer et gagner les matches."

Pour Louza, le FC Nantes doit plus rapidement se projeter

Dans la suite de son propos, le milieu de terrain a donné des pistes pour que les pensionnaires de la Beaujoire s'améliorent. "Sur la transition (les points positifs de la rencontre). Quand on récupère le ballon, il faut que l’on aille encore plus vite vers l’avant. Que l’on se projette davantage. On doit aussi prendre le jeu à notre compte et afficher plus d’agressivité et de grinta dans ce que l’on fait."

De retour de suspension, Louza avoue avoir un peu souffert physiquement face aux Dogues. "Sur le plan physique, dans les dernières minutes ça a commencé à tirer un peu. Mais reprendre était un plaisir. Mais il faut bien travailler cette semaine parce que ça ne va pas être facile le week-end prochain."