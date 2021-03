Nîmes – FC Nantes (1-1) : Kombouaré note un gros point noir mais croit au maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Si le FC Nantes a glissé à la 19e place de Ligue 1 après son match nul sur la pelouse du Nîmes Olympique (1-1), Antoine Kombouaré ne se laisse pas abattre : « J’ai le même sentiment de déception que les joueurs, beaucoup de regrets. On est déçus de la deuxième période et de ce résultat. C’est ce que j’ai dit à la fin du match, ils sont en colère du résultat mais moi je leur ai dit qu’on doit l’être par rapport à la manière dont on a joué en deuxième période », a glissé le Kanak.

Agacé par le refus de jeu de son équipe

Et Antoine Kombouaré déplore le manque de personnalité de son équipe en 2e période face à des Crocos qui, eux, n'ont rien lâché : « On a reculé et ils ont marqué. Si on veut gagner des matchs, il faut priver l’adversaire du ballon et jouer pour marquer des buts. Nîmes a montré un autre visage mais nous, on peut faire mieux. On devait repartir avec l’ambition de marquer le deuxième but et de ne pas attendre en refusant le jeu, c’est ce qu’on a fait. Nîmes a plus poussé en deuxième période. C’est un but chanceux pour eux, un contre mais ils ont eu un état d’esprit irréprochable ».

Si les Canaris sont les grands perdants du week-end, le nouveau coach du FCN – toujours invaincu en trois matches sur le banc – reste persuadé d'être en capacité d'atteindre l'objectif : « Si je crois au maintien? Pourquoi vous me posez cette question? Je suis là, super content et je suis persuadé qu’on va se maintenir. Le classement est intéressant pour Nîmes et Lorient mais on attend de voir à la fin de saison ».