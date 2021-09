OGC Nice : coup de massue pour Gouiri avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Les Espoirs n’ont pas vraiment brillé hier en éliminatoires de l’Euro. Malgré l’ouverture du score précoce d’Amine Gouiri (8e), ils ont été rejoints par des Îles Féroé bien aidées par une boulette d’Illan Meslier (1-1). Avant de renfiler le bleu de chauffe avec l’OGC Nice dimanche face au FC Nantes (17h), dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, l’attaquant des Aiglons (21 ans) accuse salement le coup.

« On n’en revient pas »

« C’est un match très frustrant, on a tout tenté mais ça n’a pas suffi. On domine d’emblée et je marque assez vite (8e) mais on a ensuite manqué d’efficacité, de justesse pour trouver la faille. On finit par le payer très cher, a soufflé Gouiri après le match. On n’en revient pas. On avait la main sur le match mais ça confirme que tout se joue sur des détails à ce niveau, contre toutes les équipes. Ça nous servira de leçon pour la suite. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On n’a pas perdu mais c’est rageant. Maintenant, il faut continuer, on n’a joué que les deux premiers matches de qualification pour l’Euro, et il ne faudra plus commettre de faux pas. »

La une de L'Équipe du mardi 7 septembre.



Le journal > https://t.co/t79yoZ1qLC pic.twitter.com/K7VC5Z0tPa — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 6, 2021