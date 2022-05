OGC Nice - FC Nantes : on sait pourquoi Kombouaré a choisi Blas plutôt que Lafont comme capitaine pour la finale

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

​Malgré le retour d’Alban Lafont dans les buts, Antoine Kombouaré a maintenu le capitanat à Ludovic Blas pour la finale de Coupe de France face à l'OGC Nice, qui se jouera ce samedi (21h) au stade de France.

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de cette finale, l'entraîneur des Canaris a expliqué son choix. "Il l’a porté depuis le début, il était logique qu’il le garde."

"Je ressens beaucoup de fierté. Être capitaine durant une finale, c’est symbolique. Cela montre que le coach a confiance en moi pour le match de demain. C’est une première pour moi, donc c’est forcément particulier", a lui confié Ludovic Blas au sujet de ce capitanat.

Regardez la 𝗰𝗼𝗻𝗳' 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 de 𝙲𝚘𝚊𝚌𝚑 𝙺𝚘𝚖𝚋𝚘𝚞𝚊𝚛𝚎́ et de @ludo9722 , en intégralité 🎙💬

Pour résumer

On sait pourquoi c'est Ludovic Blas et non Alban Lafont qui portera le brassard de capitaine pour le FC Nantes lors de la finale de Coupe de France contre l'OGC Nice.