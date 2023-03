OL - FC Nantes : Kombouaré a des regrets et justifie les drôles de choix de son onze

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Contrairement à son homologue rhodanien, Laurent Blanc, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, était plutôt satisfait par la prestation de ses joueurs face à l'Olympique Lyonnais (1-1) mais avait des regrets qu'ils ne soient pas parvenus à aller chercher la victoire. "Il faut croire que le travail finit par payer. À Nantes, contre Nice, on avait été en grande difficulté en début de rencontre. Là c'est super, les garçons ont fait ce qu'il faut. Mais bizarrement, ensuite, on a trop reculé, trop subi, on a même jeté des ballons à l'adversaire et logiquement Lyon a égalisé. On a bien rectifié, et j'ai bien aimé, on a fait une grande deuxième mi-temps. On a souvent bien cadré le porteur, ça nous a permis de bien récupérer, de bien utiliser le ballon, on a été capables de jouer, d'amener des ballons dans la surface adverse. Dans le vestiaire, il y a beaucoup de frustration, car il y avait la possibilité de faire quelque chose."