OM – FC Nantes (3-1) : Lafont tire la sonnette d'alarme pour éviter une situation dramatique

Alban Lafont ne l'a pas caché au sortir de la rencontre dans des propos relayés par Ouest France. « Sur un point de vue personnel, je suis très déçu », a confié le portier nantais. Il faut dire que le FC Nantes n'a pas proposé grand chose face à l'OM, avec l'impression de laisser Lafont seul face aux attaquants marseillais.

Voilà pourquoi le gardien, après la rencontre, a tenu à mettre les problèmes sur la table. « Bien défendre, c’est un esprit de groupe et ça concerne toute l’équipe. Sur certains matches on y arrive et pas sur d’autres, on est moins régulier cette saison ». Estimant qu'il fallait « continuer à y croire » même en étant menés 2-0, Alban Lafont a ensuite tiré la sonnette d'alarme.

Lafont veut éviter une grosse désillusion

Après le constat clair que lui et ses partenaires n'ont « pas été bons tout simplement », le portier a appelé tout le monde à ses responsabilités. « Le plus important c’est de regarder ce que l’on a fait de mal pour penser aux prochains matches contre des concurrents directs. Il faut aller chercher des points sinon on va avoir de grosses désillusions ».

La donne est donc claire, le FC Nantes est parti pour jouer le maintien. Même si Alban Lafont espère que la situation tourne vite. « On ne va pas se voir trop beau. Il faut gagner des matches et prendre le plus de points possible parce que le championnat est très serré. Tout peut aller très vite », assure le portier nantais.