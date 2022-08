OM - FC Nantes : Kombouaré fait la leçon à Tudor pour Sanchez

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Déjà ébloui par l’accueil reçu la semaine dernière lors de son arrivée à Marseille, Alexis Sanchez a dû être conquis par le feu mis par les supporters hier contre le FC Nantes. Dans un stade Vélodrome plein et en ébullition, les hommes d’Igor Tudor se sont ainsi imposés au bout du suspense (2-1). L’international chilien était déjà sorti depuis l’heure de jeu mais il a pu assister au spectacle après avoir réalisé une première plein de promesses dans le onze de départ marseillais. Seul en pointe, le joueur de 33 ans s’est ainsi démené et a mis plusieurs fois la défense du FC Nantes en difficulté grâce à une première touche de balle des plus soyeuses. Même Antoine Kombouaré était sous le charme de la recrue phare de l’OM au mercato avec un petit bémol. « Alexis Sanchez est un grand joueur. Il sera très attendu. Après, s’il a autour de lui d’autres attaquants, ce sera plus facile pour lui ! Vous avez compris le message », a-t-il glissé avec le sourire en conférence de presse. Kombouaré (« surpris par la compo olympienne ») : « Alexis Sanchez est un grand joueur. Il sera très attendu. Après, s’il a autour de lui d’autres attaquants, ce sera plus facile pour lui ! Vous avez compris le message! » — Florent Germain (@flogermain) August 20, 2022

Pour résumer Titulaire pour la première fois sous le maillot de l’Olympique de Marseille, samedi contre le FC Nantes lors de la 3e journée de L1 (2-1), Alexis Sanchez (33 ans) a semblé comme un coq en pâte et pourrait encore mieux faire.

Bastien Aubert

