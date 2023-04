Pas de but à la mi-temps entre le FC Nantes et l'OL

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

C'est chaud à la Beaujoire ! Dans les tribunes comme sur le terrain, où le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais se rendent coup pour coup dans cette première demi-finale de Coupe de France. Les Canaris ont cru avoir ouvert le score par Samuel Moutoussamy à la demi-heure de jeu mais le milieu de terrain était hors-jeu. Ils ont en revanche bel et bien perdu leur gardien Rémy Descamps, blessé et remplacé par Alban Lafont.

L'OL moins attrayant qu'à Paris

Auteur d'une magnifique performance à Paris dimanche, les Lyonnais ne sont pas en reste mais ils s'attellent surtout à bien défendre et font preuve de plus de déchet dans le jeu qu'au Parc. L'issue de cette demi-finale reste donc incertaine avant la seconde période. Pour l'OL, c'est la dernière chance d'accrocher l'Europe. Idem pour les Canaris, tenants du titre mais surtout focalisés sur la course au maintien...