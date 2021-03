PSG - FC Nantes (1-2) : Pierre Ménès a crié au scandale, une petite révolution en cours ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Agacé par la prestation du corps arbitral lors de PSG – FC Nantes (1-2), Pierre Ménès est carrément sorti de ses gonds dimanche dernier dans le CFC en revenant sur le penalty flagrant, oublié en première période sur Randal Kolo Muani. « La VAR nous emmerde ! Si on est à la VAR, on donne tous pénalty. Deux incompétents sont dans le bus et ne voient pas la même chose que nous. Nous, on donne tous pénalty, et tout de suite ! »

Un ex footballeur dans le car de la VAR ?

Le consultant de Canal+ est le seul à avoir râlé. Dans l'émission Top of the foot lundi sur RMC, Emmanuel Petit y est allé de sa proposition, recommandant à ce qu'en plus d'un arbitre un ancien joueur soit présent dans le camion de la VAR pour apporter son interprétation des actions. Une idée déjà portée par Mickaël Landreau au CFC.

« J’ai vu Arsène (Wenger, son ancien entraîneur à Arsenal) il y a deux semaines. Je lui ai proposé, puisqu’il est à la FIFA, de demander aux anciens joueurs d’être dans ce bus de la VAR pour sentir, justement, avoir ce ressenti sur des actions de jeu à vitesse réelle ou au ralenti. Parce que, pour moi, il y a un seul bémol en fait, c’est la méconnaissance, de la part des acteurs du foot, des règles, qui pour certaines sont changées en permanence. J’aimerais qu’on fasse un test. Je ne dis pas que c’est la solution. Je dis simplement qu’à l’heure actuelle, ceux qui font le football, ils passent leur temps à les mettre de côté, dans toutes les décisions importantes, à chaque fois. Mets-moi dans la VAR, on va voir », a lancé le Champion du Monde 1998.