PSG - FC Nantes (1-2) : Pierre Ménès démonte la VAR après l'injustice subie par les Canaris

Le FC Nantes a crée l'exploit ce dimanche en s'imposant sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-1), en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Durant la rencontre, les Canaris auraient dû obtenir un pénalty pour un contact dans la surface de Presnel Kimpembe sur Randal Kolo Muani (21e). Mais la VAR n’a pas déjugé l'arbitre de la partie, qui n’a pas daigné aller voir les images.

Le coup de gueule de Pierre Ménès sur la VAR

Pierre Ménès Credit Photo - Icon Sport

Consultant du Canal Football Club, Pierre Ménès, n'a pas manqué de s'exprimer sur cet épisode où il s'est énervé contre la VAR. "La VAR nous emmerde ! Si on est à la VAR, on donne tous pénalty. Deux incompétents sont dans le bus et ne voient pas la même chose que nous. Nous, on donne tous pénalty, et tout de suite !"