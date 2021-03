PSG - FC Nantes (1-2) : Pierre Ménès valide les choix de Kombouaré et émet un doute sur Paris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Antoine Kombouaré a fait sourire l’assistance vendredi midi en conférence de presse. L’entraîneur du FC Nantes a répété à plusieurs reprises qu’il était confiant pour le maintien et qu’il était persuadé son équipe capable de faire un coup face au PSG. Les faits lui ont donné raison, les Canaris s’imposant hier au Parc des Princes le plus logiquement du monde (2-1).

Pierre Ménès a dit tout le bien qu’il pensait de la prestation des Canaris, alignés avec une défense à 3 hermétique pendant le match. « Les Canaris sont restés fidèles à leur tactique et n’ont absolument pas connu de coup de pompe physiquement et ont su se montrer efficaces, a-t-il observé sur son blog. Kombouaré a fait les bons choix et cela permet à Nantes de recoller un peu au classement puisque Nîmes et Lorient ont tous deux concédé le nul dans l’après-midi. »

« Le retour de Neymar transformera-t-il le visage de cette équipe ? »

Au sujet du PSG, le consultant de Canal+ est moins élogieux et même un peu inquiet dans la course au titre. « Lille a désormais trois points d’avance sur le PSG et Lyon, et toujours sept sur Monaco, a-t-il calculé. Pour le PSG, le championnat pourrait se jouer lors des deux prochaines journées, avec le déplacement à Lyon puis la réception de Lille. Il leur faudra prendre six points. En sont-ils capables ? Le retour de Neymar transformera-t-il le visage de cette équipe ? C’est l’un des nombreux suspenses qui nous attendent le week-end prochain… »