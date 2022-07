PSG - FC Nantes : un titulaire de Kombouaré incertain pour le Trophée des Champions

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le FC Nantes va se mesurer ce dimanche au Paris Saint-Germain, champion de France en titre, lors du Trophée des Champions.

Incertitude pour Corchia !

Pour ce choc, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a retenu un groupe de 21 joueurs. Touché à la cheville lors de la défaite ce mercredi contre le Stade Rennais (1-0) en match amical, Sébastien Corchia figure bien dans le groupe. Mais même si sa blessure serait moins grave que prévu, l'ancien joueur du LOSC serait incertain pour affronter les Parisiens, selon les informations du journal L'Equipe, qui annonce que c'est Fabio qui devrait être titulaire au poste de piston droit de l'équipe nantaise.

𝙏𝙊𝙐𝙎 𝙉𝘼𝙉𝙏𝘼𝙄𝙎 💛💚



Le groupe convoqué par 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ pour le Trophée des Champions, dimanche soir, face au @PSG_inside 👊#PSGFCN I #TDC2022 — FC Nantes (@FCNantes) July 29, 2022

