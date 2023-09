PSG : le FC Nantes a rappelé un terrible souvenir à Neymar

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Neymar est enfin de retour. L’ancien attaquant du PSG a été décisif cette nuit contre la Bolivie en éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde en se muant en passeur décisif et aussi et surtout en battant enfin le record de buts de Pelé. Buteur sur le 4-0, le joueur de 31 ans était au bon endroit au bon moment pour inscrire son 78e but sous le maillot auriverde, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne devant son glorieux prédécesseur.

Dernier raté de Neymar sur penalty face à Nantes

Cette marque historique a mis du temps à se dessiner et aurait pu arriver bien plus tôt dans cette rencontre à sens unique. A a 16e minute, Neymar a en effet bénéficié d’un penalty mais son tir a été stoppé par le gardien adverse, qui s’est bien couché sur sa tentative. Le score était encore de 0-0 et il s’agissait du premier penalty raté par l’ex crack du FC Barcelone depuis le 19 février 2022 face au FC Nantes en Ligue 1 ! Les Canaris s'étaient alors imposés largement à la Beaujoire, grâce à Quentin Merlin, Ludovic Blas et... Randal Kolo Muani (3-1).

