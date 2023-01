PSG : Neymar a mis un taulier du FC Nantes dans sa poche

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Un événement. Mais pas couronné de succès. Car en dépit de sa victoire face au Brésil, en Coupe du monde, le Cameroun, comme vous le savez, n'a pu sortir des phases de poule. Un regret pour le défenseur central du FC Nantes, Jean-Charles Castelletto, buteur lors du Mondial face à la Serbie et qui, en conférence de presse, est revenu sur son duel avec un certain joueur brésilien.

Propos retranscrits par le site tribunenantaise. "Au-delà de mon but, je retiendrais la victoire contre le Brésil, le fait d’avoir pu voir Neymar. Il a eu un beau geste envers moi, il s’est rappelé que l’on avait joué l’un contre l’autre et on s’est dit bonjour avant le match, donc ça m’a fait plaisir."

Sympa.