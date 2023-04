PSG, OGC Nice, FC Nantes : Delort adresse un message à Galtier

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les réactions s'enchaînent après les accusations de propos racistes à l'encontre de Christophe Galtier. Le coach du PSG a notamment pu compter sur le soutien de l'ancien stéphanois Mevlut Erding, de José Fonte et Burak Yilmaz.

Et c'est au tour du Nantais Andy Delort, qui avait eu Galtier sous ses ordres à Nice, de lui adresser son soutien. Avec une photo du technicien les bras ouverts, qu'il n'a pas souhaité légender.

Il lui avait déjà témoigné sa sympathie cet été

En août dernier, dans l’émission L’Equipe du Soir, l'Algérien, encore à Nice, avait eu des mots sympas à l'endroit de Galtier, pourtant parti dans la polémique. « C’est un coach avec du caractère et je pense qu’il va réussir à Paris, avait-il dit. C’est quelqu’un qui sait ce qu’il veut. Et avec ses mots et son caractère, je pense que ça va le faire. »