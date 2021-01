FC Nantes : Raymond Domenech connaît la recette pour satisfaire Waldemar Kita et les supporters des Canaris

Seul contre tous. Depuis sa venue au FC Nantes, Raymond Domenech fait face à la défiance des supporters. Certains accusent Waldemar Kita d'avoir nommé l'ex-sélectionneur des Bleus uniquement pour avoir un buzz médiatique. Ce dimanche matin, au micro de Téléfoot, le coach des Canaris a expliqué comment il comptait se mettre les Canaris dans la poche : "Il y a toujours des gens qui auront quelque chose à dire, j'ai rarement vu un entraîneur faire l'unanimité quelque part. Ce sont les résultats qui feront la différence. Les joueurs ont envie de travailler, tout le monde à le sourire, c'est l'essentiel."

Pour lui, sa relation avec Waldemar Kita n'a que peu d'importance à l'heure actuelle : "Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec Waldemar Kita. Ce qui doit fonctionner, c'est plus la relation joueurs-entraîneur. Parce que si celle-là, elle marche bien, et que ça se passe bien sur le terrain, le reste, on n'en parlera pas. On n'évoquera pas tout ce qu'il peut y avoir autour. L'essentiel, c'est le terrain."