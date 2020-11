RC Lens - FC Nantes (1-1) : le coup de gueule de Christian Gourcuff

Il y a eu deux FC Nantes, ce soir, sur la pelouse de Bollaert pour le match en retard de la 8e journée. Un pathétique en première période qui s'est retrouvé mené, un second plus énergique, qui a trouvé les ressources pour égaliser. Entre les deux, trois changements opérés par Christian Gourcuff à la pause. Après la partie, l'entraîneur des Canaris a fustigé l'état d'esprit de son équipe lors des 45 premières minutes.

« La première mi-temps était honteuse dans l’attitude et le comportement. On a joué arrêtés et on a eu la chance de n’être menés que 1-0. Ce n’est pas compréhensible. On ne peut pas jouer avec aussi peu de mobilité et de dynamisme. Après on a dû réagir dos au mur et on a été capables de faire autre chose. Il y avait une gestion de l’effectif à faire dans une semaine à 3 matches ce qui explique les choix de départ puis sur les entrées en début de seconde période, il n’y avait pas de raison d’attendre au regard de la première. On a été en danger sur quelques contres à la fin mais dans l’ensemble on a bien contrôlé la seconde période. Dommage de ne pas avoir commencé comme ça. On a pourtant eu une grosse occasion en début de match mais ça s’est effrité très rapidement. »