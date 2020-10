RC Lens – FC Nantes : Gourcuff, déçu du déplacement pour rien, confirme le contrôle positif de Girotto

Gourcuff regrette le voyage pour rien dans le Nord

« C'est dommageable parce qu'on était sur place à Lens et on a connu la décision finale que ce soir, par le biais du communiqué de la Ligue de Football Professionnel. Je pense qu'on aurait pu éviter ce déplacement mais à partir du moment où il n'y avait rien d'officiel, on était obligé de se préparer comme si le match allait se tenir. Maintenant, on va donc rentrer sur Nantes et s'entraîner dès demain. »

S'adapter au règlement

« Depuis le début de la saison, le règlement a évolué. On avait été handicapé au mois d'août et le règlement n'était pas le même. Mais ce sont des décisions administratives. Il y a un état sanitaire qui est prioritaire mais pour la compétition, ça change beaucoup de choses. »

Un manque de rythme face au PSG ?

« Maintenant, il va falloir s’adapter du mieux possible avant le match face au Paris SG. Ça fera deux semaines sans match mais ça ne sert à rien d'avoir des états d’âme. C'est plus gênant sur le plan de la compétition et du rythme des rencontres, même si sur le plan physique, on va compenser avec les entraînements. À présent, il faut se projeter sur le week-end prochain avec la réception de Paris. »

Gourcuff confirme le test positif de Girotto

« Concernant Andrei Girotto (positif à la Covid-19 depuis hier soir, ndlr), les tests ont été effectués jeudi. Il y avait deux résultats indéterminés dans l'effectif, dont celui d'Andrei. Il a refait un test hier qui lui, s'est avéré positif très tard. J'espère qu'on n’aura pas d'autres mauvaises surprises cette semaine. »