Résultat Ligue 1 : David place déjà le FC Nantes au pied du mur (0-1, mi-temps)

FC Nantes : le debrief du mercato des Canaris

Entre un leader de Ligue 1 en confiance et une formation du FC Nantes au bord du gouffre, la différence de confiance est flagrante et cela s'est vu lors de cette première période. Les Dogues ont confisqué le ballon à des Canaris qui, en plus, ont offert un gros cadeau. Sur un centre de Bamba, une mésentente dans la surface a profité à Jonathan David qui a ajusté Lafont de près (0-1, 9e).

Après la blessure de Fabio qui a un peu plus plombé des Canaris avertis à plusieurs reprises, le LOSC aurait même pu faire le break si Zeki Celik s'était montré plus adroit d'une frappe croisée dans la surface (40e).