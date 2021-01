Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

On attendait énormément le derby entre Nantes et Rennes pour les débuts de Raymond Domenech sur le banc des Canaris. Après des premières minutes assez difficiles, durant lesquelles les Rouge et Noir ont essayé de profiter d'une éventuelle désorganisation, les Nantais ont relevé la tête et ont failli ouvrir le score par Louza (15e), qui a perdu son duel seul face à Salin. Si Rennes semble supérieur dans le jeu, le FCN présente pour le moment un bloc bien compact.

FC Nantes 0-0 Stade Rennais

RC Strasbourg 2-0 Nîmes Olympique

Stade Brestois 2-0 OGC Nice

FC Lorient 1-1 AS Monaco

FC Metz 0-0 Girondins de Bordeaux