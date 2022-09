Résultats Ligue Europa : soirées cauchemardesques pour le FC Nantes et l'AS Monaco, le Stade Rennais accroché à la mi-temps

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En attendant les résultats du Stade Rennais contre Fenerbahce et de l'OGC Nice, en déplacement au Partizan Belgrade, la soirée européenne a très mal débuté pour les clubs français. Le FC Nantes s'est lourdement incliné (3-0) en Azerbaïdjan face à Qarabag pour son deuxième match de Ligue Europa, avec trois buts encaissés en douze minutes. Alban Lafont a retardé l'échéance et Moses Simon, avec lui, a été l'un des rares Canaris à surnager.

Nantes et Monaco chutent à la 3e place

Avec cette défaite, Nantes tombe à la 3e place de son groupe derrière Fribourg, qui s'est imposé à Olympiakos (3-0), et Qarabag, qui compte une meilleure différence de buts. L'AS Monaco, elle, a perdu à Louis II contre Ferencvaros (0-1). Une semaine après son succès à Belgrade (1-0), face à l'Etoile Rouge, le club de la Principauté est retombé dans ses travers. L'ASM est désormais 3e, derrière Ferencvaros et Trabzonspor, vainqueur de l'Etoile Rouge (2-1).

Rennes accroché par Fenerbahce, Nice mène au Partizan

A noter qu'à la mi-temps, Rennes et Fenerbahce sont toujours à 0-0. Les Turcs ont eu un but refusé pour un hors jeu de Mitchy Batshuayi. Et en Ligue Europa Conférence, Nice mène à Belgrade face au Partizan (1-0) grâce à un but de Bryan.