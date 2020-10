FC Nantes : Sergio Conceicao fracasse Pep Guardiola

Après son départ du FC Nantes, en 2017, Sergio Conceicao avait décidé de prendre la direction du FC Porto. Le coach avait toujours rêvé de prendre la direction sportive des pensionnaires du stade du dragon. Depuis, l'ex-Canari se bat pour des titres sur la scène nationale, mais aussi sur la scène continentale. Hier, le FC Porto, qui figure dans le groupe de l'OM, a été battu sur la pelouse de Manchester City (3-1), un des favoris de la compétition, dans le cadre de la 1ère journée de la C1.

Plusieurs fois dans le match, Sergio Conceicao et Pep Guardiola ont élevé leur voix l'un contre l'autre. L'attitude de l'ex-entraîneur du FC Barcelone n'a pas été du goût de Conceicao : "En plus de la manière dont il s'est adressé à mes joueurs et aux arbitres, il a aussi parlé de notre pays et ce n'étaient pas de bonnes paroles pour le pays (...). Maintenant que je comprends ce qu'il a dit sur le poids du banc de Porto, il en était un exemple clair. L'attitude de Guardiola et tout son banc n'était pas du tout agréable. Ceux qui auraient dû se plaindre le plus sont les membres du banc de Porto." L'affrontement retour, pour la 5e journée du groupe C, le 1 décembre prochain, s'annonce bouillant.