Stade Brestois - FC Nantes : Kombouaré fait une annonce pour le maintien et son avenir

Le FC Nantes a perdu ce mercredi le match ô combien capital dans la course au maintien face au Stade Brestois (2-0). Avec cette défaite, le FCN est désormais 17e et premier relégable. Quelques minutes après le coup de sifflet finale, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Vidéo :

Son analyse du match

"Ce n'est pas difficile d'analyser cette défaite. On est en manque de réussite et on sent des garçons qui commencent à avoir peur un peu. Autant l'entame est bonne mais j'ai le sentiment que quand tu commets une erreur qui fait mal, derrière tu commences à douter. Cette première mi-temps est à l'image d'une équipe qui tremble et qui derrière prend un deuxième but casquette. Brest a trois tirs cadrés pour deux buts. En deuxième mi-temps, on a montré un autre visage. Ce soir, ce sont deux équipes qui jouent pour ne pas descendre, qui sont fébriles et cela s'est joué sur des erreurs."

"La défaite n'est pas pour Lafont"

La boulette de Lafont

"Je suis triste pour Alban Lafont qui fait une erreur qui est lourde de conséquences mais la défaite n'est pas pour lui. On perd tous ensemble."

La zone rouge

"Pendant longtemps, on a fait les cons. On avait de l'avance mais on avait la tête à la Coupe de France et on a laissé des points en route. On a fait les kakous et c'est maintenant qu'on est dans la zone de relégation qu'il faut qu'on soit costaud mentalement. Parce qu'il n'est plus question de technique à ce moment-là. Aujourd'hui, Brest a été plus costaud."

"Je suis convaincu qu'on va se maintenir"

Est-ce qu'il sera l'entraîneur du FC Nantes contre Strasbourg ?

"Pourquoi ? Moi, je ne décide pas. Moi, je suis là jusqu'au 4 juin. On est dans un mini-championnat. Il reste cinq matchs et 15 points en jeu. Aujourd'hui, je ne suis pas content pour Brest mais on verra... Je voyais des messages de soutien mais moi je ne suis pas malade. Je ne suis pas content, je suis en colère parfois. (…) Je suis convaincu qu'on va se maintenir. Le 4 juin, on sera devant."