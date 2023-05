Brest - FC Nantes : une bonne nouvelle tombe pour les Canaris avant le match

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En cette période compliquée, entre mauvais résultats en L1 et déroute en finale de Coupe de France, le FC Nantes peut toujours compter sur le soutien de ses plus fidèles supporters. Ça ne devait pas être le cas, ce soir à Brest, en raison d'un arrêté préfectoral qui avait interdit tout déplacement des supporters des Canaris.

Seulement voilà, et on l'a appris à l'heure du déjeuner, l'ANS, l'Association Nationale des Supporters, a encore fait du bon travail et a réussi à faire suspendre l'arrêté. Comme on peut le dire ci-dessous. Kombouaré et ses joueurs auront donc la chance d'évoluer à Brest devant certains de leurs plus fidèles soutiens.

Déjà ça.