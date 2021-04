Stade Rennais - FC Nantes (1-0) : Kombouaré croit toujours au maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Le FC Nantes s'est incliné ce dimanche dans le derby face au Stade Rennais (1-0), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Avec cette nouvelle défaite, les Canaris restent cloués à la 19e place au classement.

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, croit toujours au maintien dans l'élite de son équipe. "Il y a un sentiment de déception, de frustration et de tristesse. Parce que je vois une deuxième mi-temps pauvre. Autant la première on a été conquérant, on a été capable de bien défendre et surtout d’avancer et se procurer quelques situations. Inconsciemment, on a peut-être voulu trop vite préserver le nul et on a beaucoup subi. On n’a pas été capable de récupérer des ballons pour pouvoir se projeter. La deuxième mi-temps n’a pas été bonne. Le classement ? Ça nous pèse depuis un moment. On garde espoir, on va travailler pour aller chercher le maintien. On y croit jusqu’au bout", a confié le coach des Canaris devant la presse.

⏱ | FIN DU MATCH



Les Jaune et Vert s'inclinent face à Rennes pour cette 32e journée de @Ligue1UberEats.



1⃣-0⃣ | #srfcfcn — FC Nantes (@FCNantes) April 11, 2021