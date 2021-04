Stade Rennais - FC Nantes (1-0) : Kombouaré plombé par deux boulettes dans son onze ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes semble se diriger tout droit vers la Ligue 2. Avec quatre tirs seulement, dont deux cadrés, leur plus faible total en Ligue 1 depuis août 2015, les Canaris ont affiché leurs limites du moment hier contre le Stade Rennais (0-1). Antoine Kombouaré ne se montre pas résigné pour autant.

« La saison est très compliquée pour les joueurs. Entre les mauvais résultats, les différents entraîneurs, dont moi, qui sont passés. Mais on garde espoir et on a confiance en notre groupe, a-t-il affirmé en conférence de presse. On va travailler pour aller chercher le maintien. Si ça doit passer par les barrages, ça passera par les barrages. Peu importe la manière… »

« En se privant d’Andrei Girotto, il s'est peut-être tiré une balle dans le pied »

La défaite du FC Nantes peut peut-être s’expliquer avec le onze de départ dressé par le coach des Canaris. « En se privant d’Andrei Girotto, il s'est peut-être tiré une balle dans le pied, fait remarquer L’Équipe. Aligner Charles Traoré en axe gauche n'a pas été sa meilleure idée. » Le défenseur des Canaris a hérité de la note de 4 dans le quotidien sportif.

Sans compter les entrées non concluantes de Kalifa Coulibaly et Renaud Emond, le coaching de Kombouaré pourrait aussi avoir trouvé ses limites avec le choix de confier le brassard à Alban Lafont. « Pour rappel, on parle du mec qui a dit vouloir absolument quitter le club il y a 2 semaines. Comment aimer cette équipe ? » a soufflé Emmanuel Merceron sur le sujet.