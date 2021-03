FC Nantes, Stade Rennais : Halilhodzic veut une rébellion contre le football français

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Célèbre pour ses coups de gueule, Vahid Halilhodzic en a gros sur le moral. Le sélectionneur du Maroc est en rogne. En raison de la pandémie de la Covid-19, les joueurs africains ont été interdits de rejoindre leur sélection nationale pour les éliminatoires de la CAN. La clubs professionnels ont décrété que les éléments se rendant "hors UE" n'ont pas l'autorisation de rallier leur pays en raison de la Covid-19.

Vahid Halilhodzic est monté au créneau, hier, et en rajoute une couche dans l'Équipe du jour : "C'est une décision injuste, presque immorale et antisportive. Je m'arrête là... J'ai discuté avec mon président, qui est au conseil de la FIFA, et il ne peut y avoir de sanctions sportives (contre les joueurs qui décident de rejoindre leur sélection)."

Appelé dans la liste marocaine, Nayef Aguerd est un des éléments concernés par cette décision. Son sélection l'appelle à ne pas respecter les décisions des clubs professionnels français : "Son club fait pression. Tous les joueurs africains qui jouent doivent maintenant faire preuve de cet attachement à leur pays, ce côté patriotique. C'est à eux de prendre leurs responsabilités."

Entraîneur du Stade Rennais, et donc du défenseur central, Bruno Génésio avoue ne pas comprendre la situation : "Je ne vois pas pourquoi les joueurs français pourraient partir et pas les Africains. Ce n'est pas très logique et correct." Sollicité par les Fédérations, le Ministère des Sports français essaie de trouver une solution devant cette situation. Affaire à suivre.