Strasbourg - Nantes, les compos probables et les absents

Si on attend la confirmation en conférence de presse, Julien Stéphan devrait annoncer un groupe quasiment au complet au Racing. Si Habib Diallo et le Sénégal sont toujours en course à la CAN, il ne reste plus guère que Maxime Le Marchand et le jeune Sahi en soins.

Les absents du côté de Strasbourg : Diallo (CAN), Le Marchand, Sahi (blessés).

Le retour du trio Blas – RKM - Simon

Antoine Kombouaré a le sourire actuellement au FC Nantes. Non seulement le Mercato ne l'a pas amputé d'un titulaire mais il peut compter sur un Moses Simon, de retour de la CAN avec des jambes de feu. Seuls manquent à l'appel : Jean-Charles Castelletto, toujours au Cameroun, et Anthony Limbombé, toujours écarté et qui a refusé une offre de Zulte-Waregem (D1 belge).

Les absents du côté de Nantes : Castelletto (CAN), Limbombe(écarté).

Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin (ou Doukouré), Nyamsi, Djiku (cap.), Caci - Sissoko, Bellegarde, Thomasson - Gameiro, Ajorque.

Nantes : Lafont (cap.) - Appiah, Pallois, Girotto - Fabio, Chirivella, Moutoussamy, Merlin - Blas, Kolo Muani, Simon.