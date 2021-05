Toulouse – FC Nantes (1-2) : Nicolas Pallois lance un premier message avant le barrage retour

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Nicolas Pallois : « C'est pas mal. On a joué il y a quatre jours donc forcément, c'était un peu dur mais on a fait ce qu'il fallait. Il nous manque un petit but mais tout le monde a répondu présent, tout le monde a tout donné. Maintenant il y a le match retour. Il fallait faire un bon résultat ici mais dans trois jours, on repart à zéro. Il faudra marquer pour se sauver le plus vite possible. On n'a pas trop de marge. Il va falloir gagner absolument. Restons concentrés sur les trois prochains jours. Il reste un peu de travail mais on va le faire... »