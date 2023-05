Toulouse - FC Nantes : la première compo d'Aristouy a fuité !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Pierre Aristouy, qui a remplacé ce mardi Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes, disputera ce dimanche (15h) sur la pelouse de Toulouse son premier match en tant qu'entraîneur des Canaris. Alors qu'il a quatre matchs pour maintenir le FCN, le successeur du Kanak devrait évoluer en 5-3-2 pour ses débuts, d'après le journal L'Équipe. Et s'il ne devrait pas y avoir de surprise en défense, Pierre Aristouy aurait prévu de faire des choix forts au milieu de terrain et en attaque, laissant notamment sur le banc Moussa Sissoko et titularisant Andy Delort et Mostafa Mohamed.