FC Nantes : un Canari est devenu la tête de Turc des supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Lors d'un entretien accordé à Canal +, Abdoulaye Touré a estimé qu'il était mieux pour l'effectif nantais d'évoluer devant une Beaujoire désertée. En effet, les supporters du FC Nantes sont entrés en guerre contre leur direction et la famille Kita. Une phrase qui passe très mal chez les Canaris. Ils accusent le milieu relayeur d'avoir fait preuve de lâcheté.

Sur les réseaux sociaux, ils ont laissé des dizaines de messages de colère à Abdoulaye Touré, pur Nantais et formé du côté de la Jonelière. La fracture semble grande et l'histoire d'amour pourrait mal se finir...

et c'est ce mec qui est capitaine du club, considéré comme un enfant du club ? allez casse toi ! #KitaOut #KitaCircus https://t.co/mq5sEUzsJS

Ah ! Ah ! Ah ! Heureusement qu'il n a pas été formé au club lui. 😭🤡

C est surtout prcq vs êtes nuls qu'il est mieux pr vs que les stades soient fermés... https://t.co/xfqEPQzku2