ASSE, FC Nantes - Mercato : les Canaris grillent les Verts sur un attaquant

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Nouveau revers pour les Verts durant ce mercato d'été au poste d'attaquant. Courtisé par l'ASSE, Evann Guessand va bien partir de l'OGC Nice sous la forme d'un prêt d'un an, mais pour prendre la direction du FC Nantes. L'avant-centre, né à Ajaccio et formé à Nice, reste en Ligue 1 et oblige les Stéphanois à se tourner encore une fois vers de nouvelles pistes après l'échec d'Ibrahim Sissoko, le buteur de Niort parti à Sochaux.

D'après L'Équipe, Nantes qui doit à tout prix renforcer son attaque, devrait se faire prêter Guessand pour pallier à court terme aux départs de Randal Kolo Muani et Kalifa Coulibaly. Le buteur de 21 ans intégrera l'effectif des Canaris, contre qui il a disputé une finale de Coupe de France, sans option d'achat. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2026 avec les Aiglons.