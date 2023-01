ASSE - Mercato : Appiah annonce son départ du FC Nantes

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Après trois ans et demi passés au FC Nantes, Dennis Appiah va quitter le club des bords de la Loire pour rejoindre le Forez et l'AS Saint-Etienne. Mais alors que son arrivée chez les Verts n'a pas encore été officialisée par les deux clubs, l'ancien Caennais a fait ses adieux aux Canaris sur son compte Instagram.

"Je n’oublierai jamais ces trois ans et demi passés dans ce club"

"L’heure est maintenant venu pour moi de vous dire au revoir. Je n’oublierai jamais ces trois ans et demi passés dans ce club et dans cette ville. De part le temps passé et les émotions partagées avec vous avec le maintien acquis lors du barrage ou encore cette magnifique coupe de France. Nantes est un moment charnière de ma vie car j’y ai côtoyé des personnes extraordinaires, des supporters toujours fidèles, des coéquipiers devenus des amis et un staff technique et médical toujours prêt à aider. Merci à tous pour ces moments merveilleux et de gaieté. Bonne chance au FC Nantes pour le futur. À très bientôt !"

Fabien Chorlet

Rédacteur