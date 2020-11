FC Nantes - Mercato : Conceicao a failli jouer un mauvais tour à l'OM avec Valentin Rongier

Mardi prochain, André Villas-Boas retrouvera avec l'OM le FC Porto, pour la 3e journée de ligue des Champions. Ce match sera aussi les retrouvailles entre Valentin Rongier et Sergio Conceicao. Au FC Nantes, le coach portugais était tombé sous le charme du joueur formé à la Jonelière.

Après son départ fracassant de l'Erdre, Conceicao avait demandé aux dirigeants du FC Porto de recruter Rongier d'après Jean-Marcel Boudard, journaliste à Ouest-France : "Conceiçao le comparait à Marco Verratti pour sa science du jeu au-dessus de la moyenne. Il soulignait son intelligence sur le terrain et en dehors. Il est vrai qu'en dépit de son petit gabarit, son placement lui permettait de récupérer beaucoup de ballons et il savait éviter les coups. Et puis Conceiçao aimait aussi son caractère, sa faculté à échanger avec ses coachs (…) Il voulait le prendre avec lui à Porto lorsqu'il est parti."

Néanmoins, Rongier avait décidé de décliner la proposition pour réaliser une nouvelle saison pleine du côté de la Beaujoire : "Mais Valentin a préféré faire une année de plus en Ligue 1 pour continuer sa progression, a justifié Boudard. Il a même prolongé dans la foulée à Nantes." Avant de rejoindre l'OM, l'été dernier, en qualité de joker, aucun doute que Rongier donnera son maximum pour donner raison à son ex-coach.