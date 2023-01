FC Nantes : Kombouaré fait volte-face au Mercato et annonce un gros coup dur pour Merlin

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

S'il était plutôt fermé à l'idée de mener un Mercato d'hiver actif au FC Nantes et n'attendait pas grand chose de la période, Antoine Kombouaré a visiblement changé de discours après les blessures de Nicolas Pallois et Quentin Merlin, out pour un long moment. Alors que, dans le même temps, la direction du FC Nantes a ouvert la porte à deux départs dans les couloirs avec les libérations de Dennis Appiah et Fabio, qui se sont engagés respectivement à l'ASSE et au Grêmio, le Kanak attend désormais des recrues : « On travaille pour avoir des renforts. Je fais confiance à la direction ».

Podcast Men's Up Life

Merlin absent longue durée

Cette déclaration, dégainée avant l conférence de presse du jour, devrait avoir encore plus de poids puisque Quentin Merlin sera absent longue durée au FC Nantes ! « Il souffre d’une rupture partielle de l'adducteur. Il se fait opérer mardi. Il faut compter entre 8 et 10 semaines : au moins deux mois, a tonné Kombouaré devant les médias. Pallois et Ganago sont aussi à l'infirmerie. »

Au sujet du déplacement dominical à Montpellier, le coach du FC Nantes se méfie déjà du MHSC : « Il faut valider le bon match contre Lyon. On va avoir une équipe de Montpellier mobilisée. Je m'attends à un match engagé, a-t-il poursuivi. Aujourd'hui, c'est mentalement que Montpellier est touché, marqué [par la défaite 6-1 contre Nice] mais il y a aussi beaucoup de qualité technique et des joueurs d'expérience. Il faut faire attention. Quant à nous, quatre matchs sans encaisser de but ? Je vais le dire avec beaucoup d'humilité mais c'est le travail. À la fois le travail de vidéo mais aussi de statistiques. »

💬 Coach Antoine Kombouaré : "Des nouvelles concernant Quentin Merlin ? C'est une rupture partielle de l'adducteur. Il se fait opérer mardi. Il faut compter entre 8 et 10 semaines : au moins deux mois" #mhscfcn pic.twitter.com/C3ege5fHyS — FC Nantes (@FCNantes) January 13, 2023

Kombouaré espère du renfort au FC Nantes Fortement opposé à l'idée de recruter au début du mois de janvier, Antoine Kombouaré a changé d'avis sur le Mercato du FC Nantes après les dernières blessures. Le Kanak estime qu'il y a beaucoup de besoins et s'en remet aux dirigeants.

Bastien Aubert

Rédacteur